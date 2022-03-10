Условия Путина по прекращению войны в Украине "ни для кого неприемлемы", - Макрон
Позиция российской верхушки пока не дает шансов на дипломатическое разрешение конфликта, считает Макрон.
Об этом, как отмечает CNN, президент Франции Эмануэль Макрон рассказал после общения с Владимиром Путином, передает Еспресо.TV .
"Я не вижу дипломатического решения в ближайшие часы или даже в ближайшие дни. Я, безусловно, оптимист, но я также должен быть реалистом", - сказал Макрон журналистам в Версале накануне саммита лидеров Европейского Союза.
Президент Франции назвал войну в Украине "трагедией... человеческой, политической и гуманитарной трагедией". Его "обеспокоило" зрелище смертоносного взрыва в роддоме в Мариуполе. По его словам, с начала войны России в Украине "гуманитарные трагедии такого рода происходили неоднократно".
"Оружие, глубоко смертельное, без разбора, использовалось прямо посреди городов", - отметил Макрон.
Президент Франции также подчеркнул, что широкомасштабная агрессия России на Украину "приведет к полному переопределению архитектуры Европы". И это произойдет уже совсем скоро:
"Это дискуссии стратегические и исторические. Они приведут к историческим решениям для нашей Европы сегодня, в ближайшие недели и месяцы", – сказал Макрон.
- Напомним, экс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что российский МИД и его глава полностью деградировали.
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