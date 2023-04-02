О визите Си Цзиньпина в Россию поговорили уже все кому не лень, но именно сейчас подошло время подводить определенные геополитические итоги. В частности, это касается Украины, а в целом – большой российской агрессивной войны. Скорее всего, сверялись геополитические часы между Путиным и Си Цзиньпином, и часть экспертов говорит, что они не договорились. Как вы видите ситуацию? Что мы имеем на выходе?

Это напоминает мне восточную притчу, которая и китайская тоже есть: удав сидит на дереве, а внизу звери дерутся. Звери дерутся, а удав пристально наблюдает, а когда все несколько устали, удав медленно спускается и начинает глотать потихоньку всех, кого можно проглотить. Позиция Китая за этот год войны напоминает мне действия этого удава. Посмотрите в динамике, как вел себя Китай в эту войну официально, публично. Все три голосования в ООН – все равно нейтрально, дистанцировались от всех сторон в этом конфликте. В то же время он был заинтересован в ослаблении как России, так и коллективного Запада, потому что, в конце концов, это давало возможность выйти Китаю на авансцену, свеженькому новому игроку, и все теперь заинтересованы в том, чтобы этот игрок был ближе к позиции той или иной стороны. Это очевидно заметно. Поэтому Китай целый год молчал. Тема Китая в информационном поле началась в конце прошлого года, когда украинские успехи начали появляться, после харьковского и херсонского контрнаступлений, когда уже Зеленский впервые покинул страну и приехал в Вашингтон, когда Байден приехал в Украину. Эти контакты за последние два-три месяца привели к тому, что Китаю стало ясно, что США и их союзники собираются идти в этом вопросе до конца и может произойти полный разгром России. В этой ситуации

Китай приходит и протягивает палочку тонущему в болоте Кремлю.

Но прежде он объясняет им, по каким правилам теперь нужно будет существовать в этой жизни. С другой стороны, предварительно, я понимаю, в Индонезии с Джо Байденом встречались и разговаривали. И все это подытожив, Китай вбрасывает этот так называемый мирный план из 12 пунктов. И потому через год, кстати, он закрутил гайки у себя в стране – провел съезды и тому подобное, укрепился политически внутри страны. После этого он вышел на международную арену, чтобы заявить: вот моя повестка дня, ее буду проталкивать. Выйдет у меня или нет – это уже другой вопрос, но я ее буду жестко проталкивать.

Китай начал с России, объяснил правила. Не все из них подходящие для России, поэтому она ухватилась за устраивающие ее позиции – немедленное прекращение огня и начало переговоров, надеясь, что Китаю это удастся. Остальные моменты Китай, конечно, будет обсуждать с США, и

наконец, рано или поздно, нравится это кому-то или нет, Китай будет встречаться и общаться с официальным Киевом и президентом Зеленским.

Почему Китай не встретился с руководством Украины? Почему не состоялись даже какие-то номинальные переговоры между Си Цзиньпином и президентом Зеленским? Ясно, что никто не будет воспринимать в Украине какие-либо договоренности над нашими головами. Но Си Цзиньпин уклоняется от этого. Если он нашел трое суток своего времени на визит в Россию, то почему бы ему не найти один день для визита в Киев, Варшаву или в другие государства – наши союзники, могла бы состояться соответствующая конференция, совещание глав государств?

Нет, это невозможно, и никто не ждал, что Си Цзиньпин посетит Киев или раньше Москвы встретится с президентом Зеленским. Это было бы наивно, потому что такова политика Китая. Китай – это не США, это могут позволить Соединенные Штаты, Китай не является союзником Украины, как США. Китай сегодня ведет себя как нейтральная страна, но идеологически и политически он ближе к России, чем к США. Для Китая это война между Россией и Соединенными Штатами, это не война между Украиной и Россией. Я хочу, чтобы вы это ясно поняли, потому что Китай понимает, что происходит перераспределение мира после 1991 года, старые правила не действуют, и в этом новом мире его главным соперником будут США. Именно поэтому в этой новой ситуации он будет делать движения, чтобы усиливать свой центр, который будет оппонентом возглавляемого США центра.

Китай понимает, что в конечном итоге Украина окажется в центре, возглавляемом США, а Россия будет в центре, которым будет управлять Китай.

Следовательно, действия Китая нужно рассматривать через эту призму. И рано или поздно, но они встретятся, других вариантов нет. Встреча перспективна между Байденом и Си Цзиньпином, когда повестка дня, конъюнктура созреет для этого, она состоится тогда, когда преварительные встречи все проведут – и китайские лидеры и чиновники, и американские сейчас по всему миру ездят, по тем странам, которые в этих центрах будут находиться. Определенным образом Блинкен разъезжает – Средняя Азия, Центральная Азия, Индия, Ближний Восток. Так же и китайцы, посмотрите, как активны на тех же территориях, сколько лидеров сегодня приезжает в Китай. Происходит предварительная пролонгация всего, что нас ждет в перспективе.

Тема Украины также в повестке дня, потому что триггером всего этого является война, и в этой войне не общаться и не встречаться с Украиной просто невозможно. Потому посмотрите: весь мир сегодня общался с официальным Киевом, просто очередь Китая еще не пришла – с точки зрения Китая. Потому что Китай хочет выиграть максимум от этой встречи. Он понимает, что встреча, с Россией, например, – вы же видите, как Россия выжимает полностью, по полной, чтобы показать, насколько это выгодно самой России. А Китай долго тянул, и вот он пришел. Также Китай подходит и к встрече с Украиной. Подход Китая к встрече со всеми другими лидерами стран – и Шольц там был, и Макрон теперь поедет, и испанский премьер, все ездят. Одно дело, когда Китай ездит, другое – когда к нему ездят, создается впечатление, что все ездят на поклон в Китай, все заинтересованы повернуть Китай в ближайшую к себе сторону. Это лишний раз показывает китайцам, китайскому обществу, всему миру, насколько сегодня Китай весом. Это такая политика. Если Украина сегодня просит о встрече с Китаем, не Китай просит этой встречи, – то и на Китай Запад давит также: встречайся, встречайся, у тебя других вариантов нет, потому что ты объявил себя модератором, а если ты хочешь быть модератором этого конфликта, ты не можешь встречаться только с одной стороной. Следовательно, процессы происходят в этом направлении, и у меня нет сомнений, что когда политическая конъюнктура созреет, эта встреча также произойдет.

Какими, кстати, будут признаки созревшей конъюнктуры? В какие моменты она может созревать? Как нам правильно и быстро распознать, когда созреет эта конъюнктура? Какие реальные параметры предложения Китая, ведь Пекин и Си Цзиньпин озвучили свои пункты, которые можно прилагать к любой ситуации, они очень малоинформативны. С одной стороны, Китай поддержал суверенитет и целостность любого государства, в частности, мы в Украине переводим это и на себя, но видим, насколько грубо Путин нарушает этот пункт, установленный Китаем. С другой стороны, Китай с Кремлем подписали совместное коммюнике, в частности, о нераспространении ядерного оружия. Что сделал первым делом Путин – заявил о размещении ядерного оружия в Беларуси. Как с этим всем быть?

Критерием всего этого реально будут успехи на поле боя. Поэтому, в зависимости от того, как будут продвигаться дела в ближайшее время на фронте, на поле боя, будет действовать Китай. Он не собирается доводить до полного поражения России на поле боя. Он заинтересован в ослаблении России, но не в уничтожении режима Путина, равно как не заинтересован в уничтожении режима в Иране и режима в Беларуси. Ему нужно, чтобы вся эта территория с географией была под его «крышей», антизападная, но под ее «крышей», ослабленая. И чем более ослабленые, тем послушнее они будут под «крышей» Китая. Уничтожение и переформатирование этой территории, чтобы в перспективе эта территория перешла под западное крыло – Китаю этого не нужно. Поэтому Китай будет ждать, и пока Москва станет послушнее в этом вопросе. Для этого необходимо, чтобы и Москва также получила несколько мощных ударов на фронте. И когда это произойдет, в этой перспективе будет возможна встреча президента Зеленского и Си Цзиньпина, и Китай тогда будет более договороспособен и будет внимательнее относиться к происходящему и к позиции Украины. Но насколько Китай сможет на это влиять – это другой вопрос. Здесь Китай мало может повлиять, ведь чтобы влиять на поле боя, Китай должен напрямую встать на сторону России, а он этого не собирается делать, потому что понимает: это значит стрелять себе в ногу и идти на конфронтацию с Америкой. Вы меня спрашиваете, какой главный критерий – это то, что будет происходить на поле боя. Все остальное – политическая риторика.

Иран активизировался. Это же не просто о религиозной автократии – это о союзнике или партнере Китая. Растет напряжение Карабаха, понятно, что Иран стягивает свои войска под соответствующую границу.

Кратко расскажу, что там происходит: после второй карабахской войны изменился статус кво на этой территории. 30 лет Иран спокойно занимался этой оккупационной территорией вместе с Арменией и Россией. Но два года назад статус кво изменился. У Ирана и России возникли некоторые проблемы. Россия еще добавила себе проблем, после того как совершила агрессию против вас.

Появились новые игроки в регионе, такие как Турция, Пакистан, Израиль – главные стратегические военные партнеры Азербайджана,

Турция, прежде всего. Поэтому в этой ситуации российская авантюра еще больше усугубила ситуацию. Когда война закончилась два года назад, там не было вооруженных формирований, они сбежали. Так тихо-тихо сегодня уже 18 тысяч представителей армянской армии находятся на территории этого анклава, охраняемого так называемыми российскими миротворцами. Потому что с оружием там могут ходить только русские солдаты, а там регулярная армянская армия. Азербайджан начал брать территорию под свой контроль: сначала закрыл анклав, там экологи стали – на выходе из анклава стали гражданские. Это первый барьер Азербайджана, а второй барьер устанавливает уже на границе с Арменией. А они вокруг по грунтовке обошли экологов и ночью бронетранспортер с российским флагом, за ним машины военные «Урал» – ротация армянских солдат. У них БТР там появился, внутри этой территории. И Азербайджан на этой неделе захватил все ключевые высоты, установил КПП и им официально сказал: теперь два выхода: на границе с Арменией и там, где стоят экологи, вы никак уже не пройдете, все под прицелом. Или пусть эти вооруженные формирования уходят оттуда добровольно, и мы начинаем переговоры с местным населением о реинтеграции, или мы начинаем антитеррористическую операцию. Все это произошло на этой неделе, буквально сегодня ночью. Иран, конечно, это не устраивает. Россию, конечно, тоже.

А почему это не устраивает Иран? Каковы перспективы того, что Иран может включиться в войну против Азербайджана?

Я не думаю, что в этой ситуации Иран может заняться самоубийством. Иран сегодня демонстрирует желание начать эту войну. Но против Ирана коалиция – США, Турция, Израиль, Пакистан и 200-тысячная армия Азербайджана по самым высоким стандартам НАТО. В ближайшее время будет граница Азербайджана со стороны России. Она и так закрыта, но теперь будет закрыта на жесткий замок. Граница с Россией и граница с Ираном. Выход в Азербайджан будет только через Турцию и Грузию. Больше никаких проходов по территории Азербайджана никто теперь совершать не может. Азербайджан тем самым показывает, что готов к любому развитию ситуации. Иран, конечно, сконцентрировал войска на границе, Иран совершает агрессию против Азербайджана (истребители нарушают границы), Иран совершил недавно нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, посольство Азербайджана закрыто, все работники вывезены, там смертельный наезд был с автоматом Калашникова. Конечно, Пашинян, два года назад ни слова не говоривший о своих западных настроениях, всегда был пророссийским, проиранским, – а сегодня собирается делать «политический шпагат»: то Вашингтон и Брюссель, то наоборот – Россия и Иран. Эти две стороны сегодня воюют, ненавидят друг друга. А Армения хочет этот политический шпагат сделать, чем заработает политический геморрой, потому что это не сочетается в этой ситуации. Многие этого не понимают. Если вы хотите понять, а кто-то на украинских каналах рассказывает армянские нарративы, проталкивает их, это сейчас в огромном количестве, – посмотрите сначала на географию и узнайте, кто сегодня поддерживает Армению в этом вопросе: поддерживают Армению враги Украины. Надо понять: враги Азербайджана также враги Украины – это Россия и Иран. И как можно в такой ситуации пускать в информационное поле врагов вашей страны? Это государственное преступление.

А Китай будет играть стабилизационную роль в этой истории? Китай присоединился к переговорам между Ираном и Саудовской Аравией, это очень серьезная история. И если мы говорим о китайской дипломатии, возможно, она будет сейчас усиливаться в этом кейсе?

Если вы посмотрите на географию, увидите, где расположен Китай, станет ясно: одно дело – влиять на Центральную Азию, Казахстан и Узбекистан, а другое дело – влиять на этот регион. На этот регион у Китая нет никакого влияния плюс тема Саудовской Аравии и Ирана – в другой плоскости, она связана с конкуренцией Китая и Индии, Китая и США. Поэтому Китай хочет перетянуть на свою сторону прежде всего Саудовскую Аравию, а также Иран (через энергетические ресурсы). Это две самые главные страны, где больше всего нефти и газа на планете. Но на стороне Армении Индия, и, естественно, Китай никогда себе не позволит что-либо совершатьпротив Азербайджана. Это геополитическая игра. Поэтому могу сказать: в ближайшее время Азербайджан будет делать все, чтобы полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность. Азербайджан сегодня делает то же, что и Украина, но пока вам это не удается. Просто знайте: что скорее нам это удастся здесь, потому что мы отсюда вытесним и Россию, и Иран, а это два ваших врага, вам легче будет это сделать. Вы хотели второй фронт? Это он и есть. Но у России и Ирана сегодня не та геополитическая ситуация, чтобы они могли здесь чего-то достичь, как они это делали последние 30 лет.

Есть еще один союзник и Азербайджана и Украины – Турция. Понятно, что президент Эрдоган переживает предвыборную ситуацию, буквально в мае пройдут президентские выборы. Возможно, это может негативно повлиять на скорость реагирования Турции в различных дипломатических и дипломатично-военных решениях (речь идет как об азербайджанской истории, так и об украинской). Насколько сейчас жестко будет играть Эрдоган, насколько внутриполитическая ситуация в Турции его может подтормаживать?

Я недавно был в Турции, я часто там бываю, внимательно наблюдаю за событиями в Турции. Скажу коротко: конечно, землетрясение наложило отпечаток, там 52 тысячи погибших согласно официальным данным. Если бы землетрясения не произошло, можно было бы точно говорить, что Эрдоган победил бы в первом туре. Землетрясение добавило определенных проблем, совсем неслучайно Эрдоган с женой и главными членами своей команды, членами правительства ежедневно бывают в зоне землетрясения. Потому что из 23 миллионов несколько миллионов имеют право голоса и здесь избирательный процесс сочетается с процессом обеспечения потребностей этих людей. Этим людям безразлично, кто будет президентом, для них главное сейчас – уладить свои проблемы. Идет жесткая борьба, опросы общественного мнения, разумеется, проплачены, верить им нельзя, потому что оппозиционные будут говорить против них, правительственные – ближе к ним. Когда знаешь ситуацию немного изнутри, возможный результат – 51:49 в пользу действующего президента. Но парламент Эрдоган скорее всего проиграет, однако у парламента не будет такого большинства, чтобы изменить конституцию страны и перейти к парламентской форме правления, потому что нужно 2/3 голосов. Ситуация на сегодняшний день такова. И последнее, год этой войны: позиция Турции по всем вопросам, включая пленных, зерновой, и еще многого вы даже не знаете, но знает прекрасно ваш президент и ваше военно-политическое руководство. Главное резюме: лошадей на переправе не меняют в такой турбулентности, поэтому в той геополитической ситуации, которая есть сегодня, и для Украины, и для Азербайджана, очень важно сохранить политический вектор внешней политики в Турции, которую сегодня проводит политическое руководство Турции.

А какие вещи происходят, о которых знает президент Эрдоган, президент Зеленский и вы?

О том, что знают президент Турции и президент Зеленский, я не могу знать, я простой эксперт, я анализирую. Моя аналитика основывается на стратегических интересах Украины и Турции, я вижу, как сегодня эти страны тесно взаимодействуют. Это началось очень давно, задолго до войны. Я точно знаю, что в ближайшее время вы увидите сложные отношения между Турцией и Россией. По мере ослабления России и наших успехов на поле боя это будет проявляться все больше. Не забывайте, что Турция и Россия никогда не были ни военными, ни стратегическими партнерами, они просто друзья по несчастью – воюют, мирятся, каждый держит нож в кармане, но военно-стратегическое партнерство Турции в Черноморском регионе связано с Украиной, Грузией, Азербайджаном и Израилем, но никак не связано с Россией. Посмотрите на географию – этого вполне достаточно.

Каковы перспективы сейчас, например, принуждения Путина к мирным переговорам? Понятно, что президент Эрдоган сейчас находится в предвыборной ситуации, очень непростой, никто не знает результатов. Но буквально еще полгода назад президент Эрдоган мог выступать с позиции силы, и в Кремле его слышали, а не просто слушали и выполняли намеки с его стороны. Как сейчас изменится ситуация? Кремль привык общаться с позиции силы с сильными государствами, а сейчас есть определенная пертурбация в самой Турции, которая завершится после выборов, но сейчас, возможно, турецкая позиция несколько ослаблена.

Здесь больше внимания нужно уделять китайской тематике, чем турецкой в том, что ждет вашу войну. Ваша война перешла в ту фазу, когда все ожидают успехов на поле боя, того контрнаступления, о котором сегодня все говорят из всех утюгов. Потому не просто так Китай вышел сегодня на авансцену и предлагает себя в роли модератора. Ближайшие два месяца со стороны Турции активности не будет, какие-то звонки, но это просто поддержание ситуации в определенном состоянии. Как будет дальше, кто будет главным модератором и кто будет иметь возможность влиять на эту войну? Это, безусловно, будут прежде всего США и Китай, но не Турция и не ООН. Просто у Турции прежде всего и у ООН была конкретная задача и она есть на время этой войны, потому что это не задача Китая или США. США – сторона конфликта, а Китай вообще придерживался нейтральной позиции. Турция же, с одной стороны – представитель Запада, с другой стороны - имеет хорошие отношения с Россией. Турция подходила на роль модератора на такую политическую конъюнктуру. А на следующую политическую конъюнктуру неизвестно подойдет ли Турция, потому что конъюнктура может измениться и ситуация может нуждаться в модераторе уровня Китая. Если все пойдет так, как планирует Запад и планирует Китай. Совершенно не случайно, что этот мирный план из 12 пунктов Китай обнародовал. Они будут проталкивать этот мирный план в жизнь. По масштабам и возможностям Китай гораздо сильнее Турции. В конце концов, Турцию выбрали США, Россия и Украина. Если все будет совпадать и всем это будет выгодно, в том числе России и Украине, потому что если это будет выгодно США, когда-нибудь наступит момент, когда придется делать эти переговоры, и тогда в переговорах будут участвовать не только Турция, но и Китай. Сегодня на эту тему не будем говорить, потому что это все пока риторика, а повестка дня будущих переговоров будут формировать события на поле битвы, как карта ляжет.

Запад желает, чтобы Украина проводила эти переговоры с позиции силы, потому что решила перейти от точки зрения «Украина не проиграет» к «Украина должна выиграть».

Это главное. А если Украина должна выиграть, значит Украина должна иметь успех на поле боя. Украина должна вести переговоры с позиции силы. Я такой вижу текущую ситуацию.