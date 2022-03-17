Условия мирного соглашения между Украиной и РФ могут подготовить в течение полутора недель, - Подоляк

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości .



"Немедленный вывод российских войск является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Мы не просто подписываем договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, гарантирующий нашу безопасность в будущем", - сказал он.



Подоляк добавил, что пока обе делегации стоят на своих позициях.



"Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недели. За это время мы должны приблизиться к мирному соглашению. Учитывая прежде всего интересы Украины, которая испытала огромное разрушение со стороны РФ", - сообщил советник главы ОП.



По его мнению, подписание мирного соглашения может только завершить острую фазу конфликта.



"В России не останется другого выбора, как начать немедленный вывод войск. После подписания соглашения Венская конвенция вступит в силу для обеих сторон. Она четко говорит, что мирный договор может быть аннулирован, если государства не выведут свои войска с территории противника. Так что любая попытка покинуть армию РФ на украинских землях не будет никаких законных оснований", - считает Подоляк.



Он добавил, как только работа над соглашением будет завершена, начнется организация встречи между президентами.



"Это произойдет в ближайшие недели. Но место для нас не имеет значения. Оно может где угодно, кроме РФ", - подытожил советник главы ОПУ.

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