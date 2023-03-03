Условия мира с РФ должна устанавливать Украина, Латвия поддерживает присоединение страны к НАТО, - президент Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что только Украина будет решать на каких условиях будет возможен мир с РФ
Об этом он заявил на брифинге президентов Латвии и Украины, который транслировался в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы поддерживаем мирный план президента Зеленского, состоящий из 10 шагов. Мирная формула позволит создать долгосрочный мир, который будет основываться на нормах международного права, согласно которым территории Украины признаны миром в пределах 1991 года. Конечно, когда Украина войдет в состав европейской семьи, это поможет также сдерживать Россию в ее агрессивных действиях", – пояснил Левитс.
Президент Латвии отметил важность вступления Украины в НАТО
"Россия полностью ответственна за прекращение этой войны. Только РФ может остановить эту кровавую войну. Однако только Украина будет решать на каких условиях возможный мир. Поскольку очевидно, что долговременный мир будет означать полную территориальную целостность Украины. Также хочу подчеркнуть, что Украина имеет полное право вступать. Украина должна стать членом НАТО. Именно поэтому Латвия поддерживает Украину на ее евроатлантическом пути", - добавил он.
- В пятницу, 3 марта, президенты и первые леди Украины и Латвии находятся с визитом во Львове
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное