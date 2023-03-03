Об этом он заявил на брифинге президентов Латвии и Украины, который транслировался в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы поддерживаем мирный план президента Зеленского, состоящий из 10 шагов. Мирная формула позволит создать долгосрочный мир, который будет основываться на нормах международного права, согласно которым территории Украины признаны миром в пределах 1991 года. Конечно, когда Украина войдет в состав европейской семьи, это поможет также сдерживать Россию в ее агрессивных действиях", – пояснил Левитс.

Президент Латвии отметил важность вступления Украины в НАТО

"Россия полностью ответственна за прекращение этой войны. Только РФ может остановить эту кровавую войну. Однако только Украина будет решать на каких условиях возможный мир. Поскольку очевидно, что долговременный мир будет означать полную территориальную целостность Украины. Также хочу подчеркнуть, что Украина имеет полное право вступать. Украина должна стать членом НАТО. Именно поэтому Латвия поддерживает Украину на ее евроатлантическом пути", - добавил он.