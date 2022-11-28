Условия для ведения боевых действий ВСУ зимой гораздо лучше, чем в армии РФ, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Но в смысле погоды, далеко не все участки фронта сложны. Вопрос поставки теплой одежды, создания пунктов обеспечения ВСУ - все учтено нашим военным руководством. Когда опорный пункт обстреливается, то можно осуществить перебазирование", - отметил Згурец.

По словам эксперта, обстоятельства, позволяющие украинской армии вести боевые действия зимой, намного лучше, чем в российской армии.

"Учитывая обеспечение, боевой дух и понимание того, какую миссию выполняют украинские защитники. Наши ребята не жалуются, а просто показывают, как они воюют. Ситуация на фронте сложная. Мы должны понимать, что наша устойчивость должна быть и на фронте, и в тылу, чтобы все выдержать", - подчеркнул Згурец.

Интенсивность боевых действий на Донбассе может возрасти в начале декабря после похолодания, когда прекратятся дожди и замерзнет почва

25 ноября министр обороны Британии Бен Уоллес призвал украинские войска сохранять темп и продолжать стремительные атаки на российские силы в течение зимних месяцев. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





