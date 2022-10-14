Условий для неожиданного продвижения белорусских и российских военных с границы Беларуси не существует, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что пока в Беларуси продолжается игра на истерию с целью удержания большого количества украинских войск на северной границе Украины
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Уже длительное время на территории Беларуси продолжаются учения, которые были направлены на поддержание определенной готовности. Сейчас ситуация несколько меняется, но некритично. Собственно, белорусская армия является призывной и бригады, которые есть в Беларуси, они сегодня недоукомплектованы, поэтому сейчас видим попытку их пополнить. В Беларуси есть четыре бригады, которые при полной комплектации будут насчитывать 12 тысяч личного состава, также есть еще три бригады сил специальных операций с общим количеством около 9 тысяч воинов", - пояснил военный эксперт.
Сергей Згурец считает, что период доукомплектования будет длиться не менее 3-4 недель. Также происходит параллельно процесс опрокидывания где-то 2 тысяч новомобиков из России на территорию Беларуси, которые сейчас загружаются в Нижегородскую область и прибудут примерно 20 октября на два белорусских полигона.
"Генштаб ВСУ говорил, что ситуация на границе с Беларусью не меняется, пока там находится пять батальонов, в каждом из них максимум по 500 военных. Поэтому, скорее всего, это игра на истерию, которая связана, чтобы мы и дали удерживали значительное количество войск на северной границе Украины. Хотя там на самом деле линия обороны уже подготовлена и условий для неожиданного продвижения белорусской армии даже в паре с РФ не существует. В течение 2-4 недель мы должны внимательно следить, что происходит в Беларуси", - отметил Згурец.
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