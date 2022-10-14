Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Уже длительное время на территории Беларуси продолжаются учения, которые были направлены на поддержание определенной готовности. Сейчас ситуация несколько меняется, но некритично. Собственно, белорусская армия является призывной и бригады, которые есть в Беларуси, они сегодня недоукомплектованы, поэтому сейчас видим попытку их пополнить. В Беларуси есть четыре бригады, которые при полной комплектации будут насчитывать 12 тысяч личного состава, также есть еще три бригады сил специальных операций с общим количеством около 9 тысяч воинов", - пояснил военный эксперт.



Сергей Згурец считает, что период доукомплектования будет длиться не менее 3-4 недель. Также происходит параллельно процесс опрокидывания где-то 2 тысяч новомобиков из России на территорию Беларуси, которые сейчас загружаются в Нижегородскую область и прибудут примерно 20 октября на два белорусских полигона.



"Генштаб ВСУ говорил, что ситуация на границе с Беларусью не меняется, пока там находится пять батальонов, в каждом из них максимум по 500 военных. Поэтому, скорее всего, это игра на истерию, которая связана, чтобы мы и дали удерживали значительное количество войск на северной границе Украины. Хотя там на самом деле линия обороны уже подготовлена и условий для неожиданного продвижения белорусской армии даже в паре с РФ не существует. В течение 2-4 недель мы должны внимательно следить, что происходит в Беларуси", - отметил Згурец.

13 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что Украина готова к наступлению с территории Беларуси

14 октября белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко проводит скрытую мобилизацию .