Условием вступления Сербии в ЕС будет присоединение к санкциям против России, - глава европейской дипломатии
Сербия должна присоединиться к санкциям против России, если хочет вступить в Европейский Союз
Об этом на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран - членов ЕС в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что в ЕС приветствуют и ценят стратегические решения тех стран-партнеров на Западных Балканах, которые полностью согласовали свою зарубежную политику с санкционной политикой Евросоюза против России.
"Министры выразили свое четкое ожидание от партнеров как будущих стран-членов быть преданными европейским ценностям и европейской зарубежной политике. Те, кто этого еще не сделал, и Сербия одна из них, должны, как только смогут, ускорить свою согласованность и воплотить санкции", - подчеркнул Боррель.
Он добавил, что в ЕС ожидают, что страны-партнеры полностью согласуют свою политику с зарубежной политикой Евросоюза.
"Для меня и для многих моих коллег из Совета ЕС по иностранным делам понятно, что сохранять близкие связи с режимом Путина больше не совместимо с построением общего будущего с Европейским Союзом. Оба дела в одно и то же время не совместимы. Сегодня быть нейтральным в связи с войной в Украине – это ложная идея".
- 14 мая агентство Reuters опубликовало мнение дипоматов и чиновников Евросоюза о том, что ЕС оставит пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению.
- 16 мая утром глава европейской дипломатии Боррель заявил , что Евросоюз не может достичь быстрого решения по эмбарго на российскую нефть из-за позиции некоторых государств - членов Союза.
- В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто озвучил цену компенсации за согласие на нефтяное эмбарго, которую требует его страна, - 18 миллиардов евро.
- В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал , что Украина против принятия шестого санкционного пакета против РФ без эмбарго на российскую нефть.
- 16 мая вечером стало известно, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.
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