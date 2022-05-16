Об этом на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран - членов ЕС в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что в ЕС приветствуют и ценят стратегические решения тех стран-партнеров на Западных Балканах, которые полностью согласовали свою зарубежную политику с санкционной политикой Евросоюза против России.

"Министры выразили свое четкое ожидание от партнеров как будущих стран-членов быть преданными европейским ценностям и европейской зарубежной политике. Те, кто этого еще не сделал, и Сербия одна из них, должны, как только смогут, ускорить свою согласованность и воплотить санкции", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в ЕС ожидают, что страны-партнеры полностью согласуют свою политику с зарубежной политикой Евросоюза.

"Для меня и для многих моих коллег из Совета ЕС по иностранным делам понятно, что сохранять близкие связи с режимом Путина больше не совместимо с построением общего будущего с Европейским Союзом. Оба дела в одно и то же время не совместимы. Сегодня быть нейтральным в связи с войной в Украине – это ложная идея".

14 мая агентство Reuters опубликовало мнение дипоматов и чиновников Евросоюза о том, что ЕС оставит пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению.

16 мая утром глава европейской дипломатии Боррель заявил , что Евросоюз не может достичь быстрого решения по эмбарго на российскую нефть из-за позиции некоторых государств - членов Союза.

В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто озвучил цену компенсации за согласие на нефтяное эмбарго, которую требует его страна, - 18 миллиардов евро.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал , что Украина против принятия шестого санкционного пакета против РФ без эмбарго на российскую нефть.

16 мая вечером стало известно, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

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