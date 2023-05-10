Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Генпрокурор Андрей Костин вместе с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном передали Министерству юстиции уже вторую французскую мобильную лабораторию ДНК. Дарственный сертификат и ключи получил министр юстиции Денис Малюська.

Согласно сообщению, эта лаборатория будет работать в Днепропетровской и соседних областях, которые подвергаются массированным артиллерийским и авиационным обстрелам. Эти регионы потерпели значительные разрушения и имеют многочисленные жертвы среди гражданского населения.

"До сих пор представители правоохранительных органов в ходе осмотров мест событий обнаруживают тела погибших граждан, а иногда и места массовых захоронений. Мобильная лаборатория значительно ускорит процесс идентификации погибших. Украинские эксперты смогут непосредственно на месте совершения преступления проводить все необходимые действия, тем самым уменьшая время неопределенности результатов для родственников и близких жертв агрессии", – объяснил Костин.