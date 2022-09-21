"Ускорит крах РФ": офицер батальона "Свобода" Ильенко о мобилизации в России
Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко считает, что мобилизация в Российской Федерации только ускорит крах путинского режима
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Мне кажется, что эта мобилизация только ускорит крах Российской Федерации. Уверен, что усилить свои военные способности они не смогут такими мерами. Объявленная мобилизация в России может привести к панике и массовым побегам из страны. И этот момент очень сильно дестабилизирует Россию изнутри", – объяснил Ильенко.
Офицер батальона "Свобода" убежден, что мобилизованные россияне без мотивации будут воевать против Украины.
"Мобилизация является очень сложной организационной мерой. К тому, мобилизованные должны быть мотивированными и знать, за что они воюют. У россиян этому не будет. Также этих людей нужно чему-то научить. Поскольку мы видели мобилизованных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Поэтому я не думаю, что мобилизация в России будет кардинально отличаться от тех, что они проводили на оккупированных территориях". – добавил он.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
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