"Ускорит крах РФ": офицер батальона "Свобода" Ильенко о мобилизации в России

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Мне кажется, что эта мобилизация только ускорит крах Российской Федерации. Уверен, что усилить свои военные способности они не смогут такими мерами. Объявленная мобилизация в России может привести к панике и массовым побегам из страны. И этот момент очень сильно дестабилизирует Россию изнутри", – объяснил Ильенко.

Офицер батальона "Свобода" убежден, что мобилизованные россияне без мотивации будут воевать против Украины.

"Мобилизация является очень сложной организационной мерой. К тому, мобилизованные должны быть мотивированными и знать, за что они воюют. У россиян этому не будет. Также этих людей нужно чему-то научить. Поскольку мы видели мобилизованных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Поэтому я не думаю, что мобилизация в России будет кардинально отличаться от тех, что они проводили на оккупированных территориях". – добавил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

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