Усиливают террор: в Запорожской области оккупанты расстреляли мирных жителей

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в комендатуре Васильевки жители Мелитополя стали свидетелями выстрелов российских военных в мирных людей.

"Мелитополь имеет сакральное значение для оккупантов. Чтобы сломить сопротивление, захватчики усиливают давление на местных жителей. Мелитопольцы подвергаются пыткам – чтобы выбить признание в несуществующих преступлениях.

Имущество грабят – прикрываются при этом якобы обнаруженными "тайниками диверсантов", куда оккупанты сами же и подбрасывают форму и даже удостоверения военнослужащих ВСУ", – сказал Федоров.

Кроме того, мирное население похищают для рытья окопов. Происходит еще множество преступлений рашистов, о которых станет известно после деоккупации.

Несмотря на угрозы и пытки, жители Мелиотополя сопротивляются, отметил мэр города. Поэтому "коллаборанты ходят в страхе, памятники "новым героям" - кагэбистам Судоплатову и Бояринову облиты краской, сине-желтые листовки постоянно появляются в городе".

Российская армия обстреляла точку выдачи гуманитарной помощи в Ямполе Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере три человека.

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