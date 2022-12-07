Усиливают террор: в Запорожской области оккупанты расстреляли мирных жителей
Выехать из оккупации сложно и опасно. Российские захватчики убивают мирных жителей
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, в комендатуре Васильевки жители Мелитополя стали свидетелями выстрелов российских военных в мирных людей.
"Мелитополь имеет сакральное значение для оккупантов. Чтобы сломить сопротивление, захватчики усиливают давление на местных жителей. Мелитопольцы подвергаются пыткам – чтобы выбить признание в несуществующих преступлениях.
Имущество грабят – прикрываются при этом якобы обнаруженными "тайниками диверсантов", куда оккупанты сами же и подбрасывают форму и даже удостоверения военнослужащих ВСУ", – сказал Федоров.
Кроме того, мирное население похищают для рытья окопов. Происходит еще множество преступлений рашистов, о которых станет известно после деоккупации.
Несмотря на угрозы и пытки, жители Мелиотополя сопротивляются, отметил мэр города. Поэтому "коллаборанты ходят в страхе, памятники "новым героям" - кагэбистам Судоплатову и Бояринову облиты краской, сине-желтые листовки постоянно появляются в городе".
- Российская армия обстреляла точку выдачи гуманитарной помощи в Ямполе Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере три человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное