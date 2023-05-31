Усилить ВСУ: в Украине проведут соревнования производителей FPV-дронов
В Украине проведут соревнования производителей FPV-дронов, чтобы усилить Силы обороны
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, 1 июня разработчики БПЛА будут соревноваться в рамках Суперкубка FPV от Армии дронов.
Цель – показать возможности FPV-дронов украинского производства Силам безопасности и обороны для дальнейшего контрактирования.
"Соревнования будут проходить в несколько этапов: поражение подвижных и статических целей, преодоление полосы препятствий и т.д. За участниками будут наблюдать представители Минобороны и разных родов войск. FPV-дроны — это будущее, успешно работающее на фронте уже сегодня. Команда Минцифры системно работает над развитием оборонных технологий и стимулированием отечественных производителей БПЛА", – пишет министр цифровой трансформации.
Михаил Федоров также добавил ссылку для регистрации.
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