Усилить голос акций в поддержку Украины в мире: украинцы создали новую организацию "KLYCH"

Об этом пишет Детектор Медиа.

Основатель "Вернись живым" Виталий Дейнега, менеджер сообществ "Ukraіner" София Анжелюк и ивент-менеджер "GogolFest" Мария Мороз создали организацию, чтобы помогать украинским общинам по всему миру проводить акции в поддержку Украины.

Проект называется "KLYCH" и уже сотрудничает с организаторами крупнейших проукраинских акций в США, в частности Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Остине, Сан-Антонио, Атланте и многих других городах.

"В эти выходные по всему миру прошла акция в поддержку защитников Украины, которую для KLYCH разработал основатель UA Animals и Gres Todorchuk PR Александр Тодорчук. В рамках акции украинцы становились вокруг достопримечательностей архитектуры или детей, чтобы напомнить миру, что силы обороны Украины сейчас защищают не только нас, но и всю цивилизацию Целью акции было побуждение других стран к скорейшему предоставлению Украине оружия (в частности, ПВО) Под эгидой KLYCH акция прошла в десятках городов в Соединенных Штатах, а также в европейских городах. стала массовой и ее подхватили партнерские организации и отдельные инициативы по всему миру. В результате акции прошли в более чем семидесяти городах, в том числе и в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Чикаго, Торонто, Берлине, Праге, Вильнюсе, Осло, Варшаве.", – пишут в Детектор Медиа.

Следить за анонсами, чтобы принять участие в следующих акциях и присоединиться, можно в социальных сетях проекта.

Кроме того, KLYCH принимал участие в организации акций в Северной Америке, которые проходили в ответ на обстрелы Киева неделю назад. будут популяризировать украинскую культуру и мифологию в США и мире.

Напомним, ArmUkraineNow: в мире люди массово выходят на акции поддержки Украины

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