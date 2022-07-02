Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, выступая на Конференции ООН по океану-2022 в Лиссабоне.

"Неравенство все еще растет внутри стран, но сейчас оно растет морально неприемлемым образом между Севером и Югом, и это создает пропасть, которая может быть очень опасна с точки зрения мира и безопасности. Глобальные проблемы увеличивают разрыв между богатыми и бедными. Все кризисы способствуют резкому росту неравенства в мире и серьезному ухудшению условий жизни уязвимых групп населения", - сказал Гуттереш.

Социальный разрыв, по словам Генсека ООН, не только "морально неприемлем", но и опасен. Ибо еще больше угрожает миру и безопасности в конфликтном мире.

Глобальный продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, вызванные войной в Украине, ударили по странам, охваченным пандемией и климатическим кризисом. Это откатило назад сближение между развитыми и развивающимися странами.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН предупредил, что десятки стран, зависимых от пшеницы из Украины, рискуют столкнуться с протестами, беспорядками и политическим насилием из-за роста мировых цен на продовольствие.

30 июня генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что миру грозит продовольственный кризис из-за нападения страны-агрессорки Российской Федерации.

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что президенту страны-агрессорки Российской Федерации Владимиру Путину выгоден голод в мире , ведь это дестабилизирует политическую и экономическую ситуацию в Европе.

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