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Усиленная охрана портов, выпуск военных облигаций и остановка экспорта крови: Шмыгаль отчитался о работе правительства во время военного положения

25 февраля, 2022 пятница
20:34
Общество

Украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации – на сумму в 400 млрд грн

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства Украины, на котором мы приняли ряд решений, необходимых для обеспечения армии, стабильной работы больниц, критической инфраструктуры в период военного положения", - сказал Шмыгаль.

В связи с военным положением Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществят перераспределение средств, чтобы прежде всего финансировать усиление национальной безопасности и обороны, необходимы первоочередные меры в условиях военного положения и платежи.

Также правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд. грн путем поэтапного выпуска военных облигаций.

"В связи с введением военного положения, мы утвердили дополнительные виды денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава", - подчеркнул он.

Правительством принято решение, что средства, которые украинцы получили от государства за вакцинацию в рамках программы президента, "есть Поддержка" можно будет использовать для помощи украинской армии. Деньги можно будет направить для помощи украинским военнослужащим в Благотворительную Организацию "Международный благотворительный фонд "Вернись живым". Или зачислив их на специальный счет Национального банка, открытый для сбора средств на нужды армии.

Шмыгаль отметил, что порты Украины переходят под усиленную охрану. Кабинет министров установил уровень охраны 3 в морских и речных портах Украины, портовых средствах, судах, имеющих право плавания под Государственным флагом Украины на период действия военного положения.

"Решением правительства на период военного положения руководители зоны территориальной обороны имеют право самостоятельно принимать решение, какую гуманитарную помощь нужно и сколько. Государственная таможенная служба и пограничники должны обеспечить безотлагательный пропуск такой помощи для госпиталей, больниц, Вооруженных Сил Украины и сил территориальной обороны", - сообщил Шмыгаль.

Также временно приостановлен экспорт препаратов крови. Министерство здравоохранения будет утверждать объемы обязательного обеспечения нужд системы здравоохранения донорской кровью и препаратами крови.

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