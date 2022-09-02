Об этом пишет Bild .

Представитель 41-й танковой бригады в Нойбранденбурге сообщил, что в субботу в Литву будет переброшено около 100 солдат из трех подразделений бригады.

В них входят пехотные и разведывательные группы, а также 35 военных машин.

Отмечается, что после нападения России на Украину НАТО решило ужесточить защиту на восточном фланге. Немецкая концепция бригады подразумевает размещение вооружения, боеприпасов и командного состава бригады в Литве. Большинство солдат держат изготовку в Германии.

12 августа миссия США при НАТО сообщила, что в Европу для усиления НАТО прибудет десантная дивизия США. 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут дислоцироваться в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии

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