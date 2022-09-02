Усиление защиты восточного фланга НАТО: Германия отправляет в Литву военных и технику
Германия перебросит в Литву военную технику и около 100 солдат из трех подразделений бригады
Об этом пишет Bild .
Представитель 41-й танковой бригады в Нойбранденбурге сообщил, что в субботу в Литву будет переброшено около 100 солдат из трех подразделений бригады.
В них входят пехотные и разведывательные группы, а также 35 военных машин.
Отмечается, что после нападения России на Украину НАТО решило ужесточить защиту на восточном фланге. Немецкая концепция бригады подразумевает размещение вооружения, боеприпасов и командного состава бригады в Литве. Большинство солдат держат изготовку в Германии.
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