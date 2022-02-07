Усиление Восточного фланга НАТО на фоне агрессии РФ: Великобритания перебросит в Польшу 350 военных

Об этом Уоллес заявил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, передает Укринформ.



Британский министр отметил, что военную помощь Польша получит во второй раз. Первую группу военных Великобритания направила в страну во время миграционного кризиса на границах Евросоюза и Беларуси.

"Когда Беларусь недавно цинично использовала людей для дестабилизации ситуации в соседней стране (Польши, - ред.), использовала нелегальную миграцию и заставляла людей пересекать границу, Великобритания стала бок о бок с Польшей и направила 100 саперов в поддержку для предотвращения инструментального использования мигрантов. В духе солидарности к этим 100 саперам мы пришлем еще 350 британских военных", - заявил Уоллес.

Он добавил, что это произойдет в рамках двустороннего сотрудничества, а также будет означать координацию и взаимопонимание между Варшавой и Лондоном.

Блащак отметил, что Польша готова как можно скорее принять британских военных. Их, по словам министра, разместят у границы с Беларусью, ведь там сегодня Польша уделяет больше внимания. Блащак отметил, что политика отпугивания тормозит агрессию РФ, а потому Великобритания и Польша готовы вместе отпугнуть агрессора.