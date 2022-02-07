Усиление Восточного фланга НАТО на фоне агрессии РФ: Великобритания перебросит в Польшу 350 военных
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о перебрасывани в Польшу дополнительных 350 военнослужащих в рамках усиления Восточного фланга НАТО из-за увеличения угроз от усиленной агрессии России
Об этом Уоллес заявил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, передает Укринформ.
Британский министр отметил, что военную помощь Польша получит во второй раз. Первую группу военных Великобритания направила в страну во время миграционного кризиса на границах Евросоюза и Беларуси.
"Когда Беларусь недавно цинично использовала людей для дестабилизации ситуации в соседней стране (Польши, - ред.), использовала нелегальную миграцию и заставляла людей пересекать границу, Великобритания стала бок о бок с Польшей и направила 100 саперов в поддержку для предотвращения инструментального использования мигрантов. В духе солидарности к этим 100 саперам мы пришлем еще 350 британских военных", - заявил Уоллес.
Он добавил, что это произойдет в рамках двустороннего сотрудничества, а также будет означать координацию и взаимопонимание между Варшавой и Лондоном.
Блащак отметил, что Польша готова как можно скорее принять британских военных. Их, по словам министра, разместят у границы с Беларусью, ведь там сегодня Польша уделяет больше внимания. Блащак отметил, что политика отпугивания тормозит агрессию РФ, а потому Великобритания и Польша готовы вместе отпугнуть агрессора.
- Напомним, президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России. США перебросили своих военных в Восточную Европу, чтобы быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников, а также готовы пересмотреть свое решение в случае деэскалации РФ на украинских границах.
- Польша будет просить США о постоянном присутствии американских войск в стране на ротационной основе.
- В пятницу, 4 февраля, в Германию прибыли первые 2 тыс. американских десантников, отправленных в рамках размещения войск США в Восточной Европе.
- Утром 7 февраля в Польшу прибыли два самолета с американскими военными. НАТО может увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.79
Покупка 27.79Продажа 28.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное