Усиление ВМС Украины – единственная гарантия работы зернового соглашения, - нардеп Клименко
Народный депутат Юлия Клименко убеждена, что только Военно-Морские силы Украины могут обеспечить бесперебойную и безопасную работу зернового коридора
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Собственно, россияне как не соглашались, так и не согласны с условиями работы зернового соглашения. Они тормозят этот процесс на техническом уровне. Безусловно, зерновое соглашение продолжено. Однако, если проследить за позицией Турции, то они четко дали понять, что Россия может остаться при своем мнении, а зерновой коридор будет работать. Это сыграло ключевую роль", – пояснила Клименко.
Нардеп считает, что бесперебойную работу зернового коридора могут обеспечить только Военно-Морские силы Украины
"Россия и дальше продолжает тормозить работу зернового коридора. Поскольку если раньше количество судов достигало 25 в сутки, то сейчас это 1-2 судна. Именно поэтому я всем нашим партнерам и своим коллегам подчеркиваю, что единственной гарантией безопасности и работы зернового коридора будет усиление ВМС Украины, поскольку, к сожалению, Россия и дальше будет шантажировать нас этим коридором постоянно”, - подчеркнула она.
- 17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлено на два месяца. Эрдоган подтвердил это, отметив, что теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.
- Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснил , что "зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ, но они будут рассматриваться отдельно.
- В России заявили , что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения". Там назвали условия для последующего продолжения инициативы .
- 19 мая Россия согласилась возобновить инспекции судов , следующих в Одессу и Черноморск в рамках "зерновой инициативы"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное