Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Собственно, россияне как не соглашались, так и не согласны с условиями работы зернового соглашения. Они тормозят этот процесс на техническом уровне. Безусловно, зерновое соглашение продолжено. Однако, если проследить за позицией Турции, то они четко дали понять, что Россия может остаться при своем мнении, а зерновой коридор будет работать. Это сыграло ключевую роль", – пояснила Клименко.

Нардеп считает, что бесперебойную работу зернового коридора могут обеспечить только Военно-Морские силы Украины

"Россия и дальше продолжает тормозить работу зернового коридора. Поскольку если раньше количество судов достигало 25 в сутки, то сейчас это 1-2 судна. Именно поэтому я всем нашим партнерам и своим коллегам подчеркиваю, что единственной гарантией безопасности и работы зернового коридора будет усиление ВМС Украины, поскольку, к сожалению, Россия и дальше будет шантажировать нас этим коридором постоянно”, - подчеркнула она.