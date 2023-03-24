Усиление украинской ПВО: Залужный пообщался по телефону с британским коллегой

Об этом Залужный сообщил в телеграм-канале.

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – написал Залужный.

Он добавил, что во время разговора речь также шла об усилении украинской противовоздушной обороны.

"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку", - добавил главнокомандующий ВСУ.