Усиление украинской ПВО: Залужный пообщался по телефону с британским коллегой
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином
Об этом Залужный сообщил в телеграм-канале.
"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – написал Залужный.
Он добавил, что во время разговора речь также шла об усилении украинской противовоздушной обороны.
"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку", - добавил главнокомандующий ВСУ.
- Все новости о ситуации в Бахмуте читайте на Еспресо по этой ссылке
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное