Усиление угрозы КНДР и Китаю: Южная Корея, США и Япония создали трехстороннюю горячую линию

Об этом информирует Yonhap , ссылаясь на слова сеульского чиновника.

Отмечается, что горячая линия, соединяющая Совет национальной безопасности трех стран, появилась после того, как президенты США, Японии и Южной Кореи договорились консультироваться в случае возникновения общей угрозы. Она обеспечит президентам и высшим должностным лицам возможность голосовой и видеосвязи в любое время. В настоящее время технический персонал завершил тестирование линии связи.

Указано, что открытие горячей линии совпало с появлением беспокойства среди политиков и экспертов относительно возможных намерений Северной Кореи и Китая к провокационным действиям на фоне того, что США поглощены урегулированием ситуации между Израилем и ХАМАСом и войной России в Украине.