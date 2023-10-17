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Усиление угрозы КНДР и Китаю: Южная Корея, США и Япония создали трехстороннюю горячую линию

17 октября, 2023 вторник
10:20
Мир

Южная Корея, США и Япония создали трехстороннюю горячую линию на фоне усиления военной угрозы Северной Корее и увеличения активности Китая

Об этом информирует Yonhap , ссылаясь на слова сеульского чиновника.

Отмечается, что горячая линия, соединяющая Совет национальной безопасности трех стран, появилась после того, как президенты США, Японии и Южной Кореи договорились консультироваться в случае возникновения общей угрозы. Она обеспечит президентам и высшим должностным лицам возможность голосовой и видеосвязи в любое время. В настоящее время технический персонал завершил тестирование линии связи.

Указано, что открытие горячей линии совпало с появлением беспокойства среди политиков и экспертов относительно возможных намерений Северной Кореи и Китая к провокационным действиям на фоне того, что США поглощены урегулированием ситуации между Израилем и ХАМАСом и войной России в Украине.

  • Ранее США, Южная Корея и Япония договорились жестко реагировать на какие-либо совместные действия РФ и КНДР, угрожающие региональной безопасности. Они выразили серьезную обеспокоенность по поводу возможности военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.
Китай
КНДР
Япония
Южная Корея
США
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