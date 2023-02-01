Усиление сотрудничества Китая с РФ представляет угрозу не только Азии, но и Европе, - Столтенберг
Китай усиливает сотрудничество с РФ и все больше инвестирует в ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия, что угрожает не только Азии, но и Европе
Об этом сообщает AP.
"Тот факт, что Россия и Китай сближаются, а также значительные инвестиции Китая и новые передовые военные возможности лишь подчеркивают, что Китай представляет угрозу, создает вызов также для союзников по НАТО", - сказал Столтенберг в университете Кейо в Токио.
По его словам, Китай все больше инвестирует в ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия, не обеспечивая прозрачность и не участвуя в содержательном диалоге по контролю над ядерным вооружением.
Столтенберг подчеркнул, что усиление сотрудничества Китая и России представляет угрозу не только Азии, но и Европе. Вместе с тем, НАТО стремится усилить сотрудничество и найти больше союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе.
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