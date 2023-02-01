Об этом сообщает AP.

"Тот факт, что Россия и Китай сближаются, а также значительные инвестиции Китая и новые передовые военные возможности лишь подчеркивают, что Китай представляет угрозу, создает вызов также для союзников по НАТО", - сказал Столтенберг в университете Кейо в Токио.

По его словам, Китай все больше инвестирует в ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия, не обеспечивая прозрачность и не участвуя в содержательном диалоге по контролю над ядерным вооружением.

Столтенберг подчеркнул, что усиление сотрудничества Китая и России представляет угрозу не только Азии, но и Европе. Вместе с тем, НАТО стремится усилить сотрудничество и найти больше союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе.

9 января военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.

28 января генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года.

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