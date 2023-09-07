Усиление ПВО, броневики и снаряды: США объявили еще два пакета военной помощи
Соединенные Штаты объявили еще два пакета военной помощи – всего в течение двух суток Вашингтон оказывал помощь Украине четыре раза
О новом пакете заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности", - заявила она.
В Пентагоне уточнили , что входит в список:
- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
- боеприпасы для разрушения помех;
- оборудование для разминирования;
- поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.
Отмечается, что этот пакет предоставлен через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI). В отличие от президентских полномочий, когда доставка оборудования производится из запасов Министерства обороны в максимально короткие сроки, через USAI правительство закупает потенциал у промышленности или партнеров. Это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей для Украины.
Также сегодня стало известно, что США отправят Украине 190 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Об этом в twitter сообщила госпожа США в Украине Бриджит Бринк, опубликовав совместное фото с исполняющим обязанности заместителя Госсекретаря Викторией Нуланд и коллегами из Госдепа.
По ее словам, бронеавтомобили MRAP поступят украинским пограничникам и полиции, которые смогут защищать мирных жителей.
- Напомним, в среду, 6 сентября, с официальным визитом в Киеве находился госсекретарь США Энтони Блинкен .
- В тот же день США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине – на этот раз в него войдут, в частности, боеприпасы с обедненным ураном.
- Также госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве объявил , что США выделили для помощи Украине более $1 млрд.
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