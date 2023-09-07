Усиление ПВО, броневики и снаряды: США объявили еще два пакета военной помощи

О новом пакете заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности", - заявила она.

В Пентагоне уточнили , что входит в список:

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские снаряды;

средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

боеприпасы для разрушения помех;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Отмечается, что этот пакет предоставлен через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI). В отличие от президентских полномочий, когда доставка оборудования производится из запасов Министерства обороны в максимально короткие сроки, через USAI правительство закупает потенциал у промышленности или партнеров. Это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей для Украины.

Также сегодня стало известно, что США отправят Украине 190 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP.

Об этом в twitter сообщила госпожа США в Украине Бриджит Бринк, опубликовав совместное фото с исполняющим обязанности заместителя Госсекретаря Викторией Нуланд и коллегами из Госдепа.

По ее словам, бронеавтомобили MRAP поступят украинским пограничникам и полиции, которые смогут защищать мирных жителей.