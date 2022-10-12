Об этом он сказал , прибыв на министерскую встречу государств Альянса в Брюсселе.

"Я приветствую то, что союзники НАТО предоставляют системы ПВО. Это очень важно. И я приветствую недавнее объявление Германии и доставку немецкой системы противовоздушной обороны в Украину. Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные атаки против украинских городов, убиты гражданские, разрушена критическая гражданская инфраструктура, серьезные атаки на энергетическую систему в преддверии зимы", - отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве разных типов систем для защиты своего неба.

"Все это демонстрирует настоятельную потребность большего количества противовоздушной обороны для Украины. Союзники предоставляли системы ПВО, но нужно больше. Нужны разные типы систем ПВО - малой дальности, большой дальности, системы ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет, дронов, разных систем для разных задач ", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что Украина – большая страна с большим количеством городов, поэтому нужно усилить поддержку, чтобы Украина могла защитить больше гражданских граждан.

11 октября Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS , предоставленные США.