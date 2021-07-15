Усиление ответственности за незаконную добычу ископаемых: Рада одобрила законопроект
Верховная Рада одобрила законопроект об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых
Об этом передает Еспресо.TV.
В Украине ужесточили ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых.
Проект закона вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса
За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения общей стоимостью более 510 грн грозит штраф от 8,5 до 13,6 тыс. грн или ограничение/лишение свободы до 3 лет.
Незаконная добыча полезных ископаемых местного значения более чем на 1,7 тыс. грн или общегосударственного значения будут наказывать штрафом от 51 до 85 тыс. грн или ограничением/лишением свободы до 5 лет.
Нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 6 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного или общегосударственного значения, если такие действия совершены на объектах природно-заповедного фонда. Или совершены по предварительному сговору группой лиц, или ранее судимым за такое преступление, или должностным лицом с использованием служебного положения.
Также будут лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, если такие действия совершены организованной группой, путем поджога, взрыва, повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия.
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