Усиление карантина в Украине: Минздрав просит Кабмин собраться на внеочередное заседание
Министерство здравоохранения будет просить Кабинет министров собраться на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантине
Об этом завил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Украина 24" .
Он отметил, что сейчас Минздрав отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции для внесения изменений в адаптивный карантин.
"Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера, чтобы созвали внеочередной Кабмин, где будет рассмотрен вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантине", - отметил Ляшко.
Так, после того, как его одобрит Кабмин, постановление вступит в силу через семь дней.
"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а красный будет устанавливаться для определенной конкретной области", - сказал Ляшко.
- Ранее, в Минздраве сообщали, что Украину могут перевести в "желтую" зону карантина с 13 сентября.
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