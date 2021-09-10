Усиление карантина в Украине: Минздрав просит Кабмин собраться на внеочередное заседание

Об этом завил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Украина 24" .

Он отметил, что сейчас Минздрав отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции для внесения изменений в адаптивный карантин.

"Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера, чтобы созвали внеочередной Кабмин, где будет рассмотрен вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантине", - отметил Ляшко.

Так, после того, как его одобрит Кабмин, постановление вступит в силу через семь дней.

"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а красный будет устанавливаться для определенной конкретной области", - сказал Ляшко.

Ранее, в Минздраве сообщали, что Украину могут перевести в "желтую" зону карантина с 13 сентября.

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