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Усиление карантина: Укрзализныця обнародовала новые правила пассажирских перевозок в "желтых" и "красных" зонах

13 октября, 2021 среда
13:57
Экономика Укрзалізниця

Укрзализныця обнародовала новые правила пассажирских перевозок в "желтых" и "красных" зонах карантина, которые вступают в действие с 21 октября

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно обновленным правилам перевозок в карантинный период, с 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем сообщении на "желтом" и "красном" уровне будут разрешены пассажирам при наличии у них документа о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19 или полного курса вакцинации ( международного или внутреннего COVID-сертификата).

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться справкой об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует в течение 72 часов состоянию на посадке в поезд.

Отмечается, что для несовершеннолетних пассажиров наличие этих документов не требуется. Они должны иметь только билет и документ, подтверждающий личность.

В пресс-службе отметили, что сотрудники будут контролировать наличие этих документов вместе с билетом и удостоверением личности на входе в вагон. В случае отсутствия таких документов проводник или стюард может снять пассажира с поездки.

В Укрзализныце добавили, что компания также обеспечит наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов у сотрудников. Также компания работает над развертыванием мобильных пунктов экспресс-тестирования на крупнейших вокзалах страны.

Укрзализныця
перевозки
карантин
COVID-19
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