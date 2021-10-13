Усиление карантина: Укрзализныця обнародовала новые правила пассажирских перевозок в "желтых" и "красных" зонах
Укрзализныця обнародовала новые правила пассажирских перевозок в "желтых" и "красных" зонах карантина, которые вступают в действие с 21 октября
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно обновленным правилам перевозок в карантинный период, с 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем сообщении на "желтом" и "красном" уровне будут разрешены пассажирам при наличии у них документа о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19 или полного курса вакцинации ( международного или внутреннего COVID-сертификата).
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться справкой об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует в течение 72 часов состоянию на посадке в поезд.
Отмечается, что для несовершеннолетних пассажиров наличие этих документов не требуется. Они должны иметь только билет и документ, подтверждающий личность.
В пресс-службе отметили, что сотрудники будут контролировать наличие этих документов вместе с билетом и удостоверением личности на входе в вагон. В случае отсутствия таких документов проводник или стюард может снять пассажира с поездки.
В Укрзализныце добавили, что компания также обеспечит наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов у сотрудников. Также компания работает над развертыванием мобильных пунктов экспресс-тестирования на крупнейших вокзалах страны.
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