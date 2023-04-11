Усиление действующих санкций против РФ может быть эффективнее введения новых, - Минфин США
Усиление введенных ранее санкций против России может быть более эффективно введение новых экономических ограничений
Об этом заявил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы добавили бы, менее важна, чем усиление того, что вы уже применяете", - заявил Шамбо.
Он также отметил, что США изучают, как можно усилить действующие санкции против России и закрыть возможности их обхода. По его мнению, такие меры должны быть эффективнее новых ограничений.
По его словам, в любых ограничениях появляются пробелы и нужно это прекращать. Но санкции доказали свою эффективность, поскольку Москве приходится покупать технологии военной техники у менее надежных поставщиков. Кроме того, в России снизились доходы от продажи энергоресурсов.
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