Об этом заявил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы добавили бы, менее важна, чем усиление того, что вы уже применяете", - заявил Шамбо.

Он также отметил, что США изучают, как можно усилить действующие санкции против России и закрыть возможности их обхода. По его мнению, такие меры должны быть эффективнее новых ограничений.

По его словам, в любых ограничениях появляются пробелы и нужно это прекращать. Но санкции доказали свою эффективность, поскольку Москве приходится покупать технологии военной техники у менее надежных поставщиков. Кроме того, в России снизились доходы от продажи энергоресурсов.