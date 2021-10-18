"Усиление децентрализации": Кличко пообещал инициировать создание в Киеве районных советов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было возвращено. Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение в районные советы - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время, и европейский путь развития столицы", - отметил Кличко.

Он считает, что депутаты районных советов смогут лучше представлять интересы киевлян, будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств.

"Во-первых, Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи. Депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы. Во-вторых, больше представительства - больше прозрачности. Введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратятся бюджет в их районе, и влиять на это", - написал мэр.

Кличко отметил, что создание районных советов не будет бременем для столичного бюджета, ведь депутаты будут работать на общественных началах.

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