Усику нечего терять, - менеджер поделился преимуществом украинца в бою с Джошуа

Об этом сообщает fightnews.info .



Менеджер украинца Сергей Лапин считает, что Джошуа - самая большая проблема в карьере Усика.



"Энтони бьется дома, он действующий чемпион мира, большая звезда и выдающаяся личность. Поэтому на нем лежит большая ответственность за защиту своего статуса. Усику вообще нечего терять. Джошуа - идеальный соперник, потому что является самой большой проблемой в карьере Александра. Бой с крупнейшей звездой, против его навыков и всего его опыта, дает вам возможность показать, насколько вы хороши. Это приводит к тому, что ищет каждый боксер: слава, успех, признание, наследие. Победитель получит все, чтоего ищет крупный боец, а не только титул чемпиона мира", - сказал Лапин.



Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и владеет двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).