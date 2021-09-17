Усику нечего терять, - менеджер поделился преимуществом украинца в бою с Джошуа
Менеджер Александра Усика Сергей Лапин считает, что украинцу нечего терять в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа
Об этом сообщает fightnews.info .
Менеджер украинца Сергей Лапин считает, что Джошуа - самая большая проблема в карьере Усика.
"Энтони бьется дома, он действующий чемпион мира, большая звезда и выдающаяся личность. Поэтому на нем лежит большая ответственность за защиту своего статуса. Усику вообще нечего терять. Джошуа - идеальный соперник, потому что является самой большой проблемой в карьере Александра. Бой с крупнейшей звездой, против его навыков и всего его опыта, дает вам возможность показать, насколько вы хороши. Это приводит к тому, что ищет каждый боксер: слава, успех, признание, наследие. Победитель получит все, чтоего ищет крупный боец, а не только титул чемпиона мира", - сказал Лапин.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и владеет двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 14 сентября британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что в случае, если Александру Усику удастся справиться с прессингом Энтони Джошуа в первой половине поединка, то он победит по очкам.
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