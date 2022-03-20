Усику и Ломаченко разрешили покинуть Украину ради чемпионских поединков, - промоутер

Об этом глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил в интервью Combat Sports on Fanatics View.

По его информации, оба боксера получили предложение от министра культуры Александра Ткаченко покинуть Украину, чтобы провести чемпионские бои.

"Великолепное украинское правительство сотрудничает с нами, если говорить о Ломаченко и Усике. Там понимают невероятную публичную ценность того, чтобы они покинули Украину, тренировались и участвовали в титульных боях. Я надеюсь, что война скоро закончится, но если нет, то придется возвращаться к обороне. Так что я не знаю, примут ли они предложение министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к боям", – сказал Арум.

Александр Усик должен защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в поединке против британца Энтони Джошуа.

Василий Ломаченко должен встретиться с австралийцем Джорджем Камбососом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

26 февраля Усик обратился к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.

27 февраля на фоне полномасштабного нападения РФ на Украину украинский боксер Василий Ломаченко присоединился к Белгород-Днестровскому батальону терробороны в Одесской области.

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