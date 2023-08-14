Об этом заявил промоутер хорвата Эдди Хирн, сообщает Boxing Social .

По его словам, после победы над австралийцем Демси Маккином 12 августа, Филипп Хргович будет настаивать на обязательной защите титула победителем боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

"Мы будем настаивать на обязательной защите титула IBF. Хрговичу потребовался поединок с Маккином, чтобы оставаться активным. IBF подтвердила, что сразу после боя Усик – Дюбуа назначит обязательную защиту. Поэтому он дерется с победителем этого боя", - – рассказал Хирн.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Украинец владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Хргович является обязательным претендентом на пояс IBF