Усика заставляют сразиться с претендентом на титул IBF
Победитель боя между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа встретится с хорватом Филиппом Хрговичем
Об этом заявил промоутер хорвата Эдди Хирн, сообщает Boxing Social .
По его словам, после победы над австралийцем Демси Маккином 12 августа, Филипп Хргович будет настаивать на обязательной защите титула победителем боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
"Мы будем настаивать на обязательной защите титула IBF. Хрговичу потребовался поединок с Маккином, чтобы оставаться активным. IBF подтвердила, что сразу после боя Усик – Дюбуа назначит обязательную защиту. Поэтому он дерется с победителем этого боя", - – рассказал Хирн.
Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Украинец владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Хргович является обязательным претендентом на пояс IBF
- Александр Усик провел предварительное сражение 20 августа 2022 года и победил в реванше единогласным решением судей Энтони Джошуа. Украинец также боксировал с британцем в сентябре 2021 года и отобрал у него в Лондоне чемпионские титулы.
- 31 июля Теренс Кроуфорд перехватил у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
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