Усика в самом престижном рейтинге The Ring превзошел всего один боксер в мире

Об этом сообщает The Ring в Instagram.

В новом рейтинге журнала Александр Усик остался на второй позиции. Еще один украинский боксер Василий Ломаченко, выступающий в легком весе (до 61,2 кг), находится на девятом месте.

Лидерство в рейтинге сохранил мексиканец Сауль Альварес, являющийся чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF (Международной боксерской федерации).

Рейтинг лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Наойя Иннуэ (Япония)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Великобритания)

6. Эррол Спенс (США)

7. Теофимо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Василий Ломаченко (Украина)

10. Казуто Иока (Япония)