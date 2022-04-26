Усика склоняют к уступкам в самом принципиальном вопросе по реваншу с Джошуа
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что второй бой британца с Александром Усиком может состояться в Великобритании, несмотря на желание украинца боксировать на Ближнем Востоке
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Хирна, сейчас рассматриваются две локации проведения поединка – Ближний Восток и Великобритания, где категорически отказывался драться Усик.
"Мы ведем переговоры с рядом арен на Ближнем Востоке и Великобритании, также мы обращали внимание на Америку, однако не думаю, что там состоится бой", - сказал Хирн.
Он добавил, что наиболее вероятной датой встречи остается 23 июля.
Ранее промоутер Джошуа объяснил, что Усик не согласится провести реванш в Британии, поскольку потеряет предусмотренную контрактом выплату за организацию поединка и заработает вдвое меньше денег.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
- 8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил , что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.
- 12 апреля сообщалось, что Александр Усик отказывается проводить второй поединок против Энтони Джошуа в Великобритании.
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