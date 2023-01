Об этом сообщает "Украинский футбол" .

По словам руководителя группы YouTube-каналов One Pitch Group Александра Денисова, президент "Полесья" Геннадий Буткевич заверил его, что Александр Усик сыграет за житомирский клуб на турнире Winter Cup, который состоится в феврале в Турции.

"Сам владелец "Полесья" пообещал бриллиант этой истории: в турнире примет участие Александр Усик. Более того, он планирует играть не в одном матче, а во всех, где играет "Полесье". Мы помним, как год назад британские и мировые таблоиды писали об этом событии, так что, как говорится, show must go on", – рассказал Денисов.

Winter Cup пройдет с 6 по 15 февраля в Турции. В турнире примут участие клубы "Полесье", который выступает в первой лиге, "Ворскла", "Верес" и эстонская "Левадия".

В 2022 году Александр Усик сыграл за "Полесье" на первом турнире Winter Cup.

Между тем участие украинца в этом годовом турнире выглядит рискованным из-за опасности травмироваться перед главным боксерским поединком в карьере. Ожидается, что в марте Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

4 февраля 2022 года Александр Усик вышел на матч против "Вереса" в составе "Полесья".

