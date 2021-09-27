Усика признали самым лучшим боксером супертяжелого веса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BoxRec .



Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа поднялся на 2 позиции и теперь занимает первое место рейтинга лучших боксеров супертяжелого веса.



Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер пока имеют статус неактивных боксеров и не входят в рейтинг. В топ-5 присутствуют Джошуа, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер и Майкл Хантер.



Другой украинец Владислав Сиренко - 29-й.



Топ-10 боксеров супертяжелого веса по версии BoxRec



1. Александр Усик



2. Энтони Джошуа



3. Диллиан Уайт



4. Джозеф Паркер



5. Майкл Хантер



6. Энди Руис



7. Дерек Чисора



8. Кубрат Пулев



9. Мурат Гассиев



10. Джо Джойс

...

29. Владислав Сиренко



Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа, украинец должен немедленно провести с британцем реванш .

27 сентября чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что разговаривал на украинском языке перед боем с Джошуа через переводчицу.

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