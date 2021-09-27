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Главная Спорт Усика признали самым лучшим боксером супертяжелого веса

Усика признали самым лучшим боксером супертяжелого веса

27 сентября, 2021 понедельник
14:13
Спорт Александр Усик

Украинец Александр Усик возглавил рейтинг самых лучших боксеров супертяжелого веса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BoxRec .

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа поднялся на 2 позиции и теперь занимает первое место рейтинга лучших боксеров супертяжелого веса.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер пока имеют статус неактивных боксеров и не входят в рейтинг. В топ-5 присутствуют Джошуа, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер и Майкл Хантер.

Другой украинец Владислав Сиренко - 29-й.

Топ-10 боксеров супертяжелого веса по версии BoxRec

1. Александр Усик

2. Энтони Джошуа

3. Диллиан Уайт

4. Джозеф Паркер

5. Майкл Хантер

6. Энди Руис

7. Дерек Чисора

8. Кубрат Пулев

9. Мурат Гассиев

10. Джо Джойс
...
29. Владислав Сиренко

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Энтони Джошуа
Майкл Хантер
Джозеф Паркер
Владислав Сиренко
спортивный рейтинг
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