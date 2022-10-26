Об этом сообщает BoxingScene .

О победе украинца в номинации объявил президент WBO Франсиско Валькарсель на конференции организации в Пуэрто-Рико, на которой лично присутствовал Александр Усик.

"У тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали Усика обязательным претендентом на титул WBO в тяжелом весе, остальные ребята жаловались. Были судебные иски, но мы добились положительного результата". Мы гордимся тем, что ты здесь", - сказал Валькарсель.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в октябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа и победил британца в реванше в августе 2002 года.

25 октября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

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