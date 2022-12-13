Об этом сообщает WBA в twitter .

Всемирная боксерская ассоциация решила заставить Александра Усика провести обязательную защиту титула суперчемпиона WBA против "обычного" чемпиона по версии WBA – Даниэля Дюбуа.

"Комитет чемпионатов WBA постановил провести бой за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа", - заявили в ассоциации.

Ранее украинцы обязали провести защиту титула IBF (Международной боксерской федерации) против хорвата Филиппа Хрговича.

В какой поочередности предстоят эти поединки пока неясно. Сам Александр Усик намерен встретиться с британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Усик кроме поясов WBA и IBF обладает титулом WBO (Всемирной боксерской организации). Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

4 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что первым в очереди на обязательную защиту против Александра Усика титула стоит чемпион WBA , поэтому хорват Филипп Хргович не сможет рассчитывать на немедленное сражение украинцем.

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