Об этом сообщил промоутер хорвата Эдди Хирн в twitter.

"Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем", - написал Хирн.

Филипп Хргович получил статус претендента на звание чемпиона мира благодаря победе над Чжан Чжилеем. Китайца он одолел по очкам в августе в Саудовской Аравии в андеркарде реванша между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, которого украинец победил единогласным решением судей и защитил титулы IBF, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской).

Сам Александр Усик планирует провести следующий поединок против Тайсона Фьюри из Великобритании, который является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

25 октября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

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