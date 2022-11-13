Усика обязали биться с претендентом на титул IBF
Международная боксерская федерация назначила хорвата Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе, которым владеет украинец Александр Усик
Об этом сообщил промоутер хорвата Эдди Хирн в twitter.
"Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем", - написал Хирн.
Филипп Хргович получил статус претендента на звание чемпиона мира благодаря победе над Чжан Чжилеем. Китайца он одолел по очкам в августе в Саудовской Аравии в андеркарде реванша между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, которого украинец победил единогласным решением судей и защитил титулы IBF, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской).
Сам Александр Усик планирует провести следующий поединок против Тайсона Фьюри из Великобритании, который является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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25 октября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.
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