Усика "нокаутировали" на матче Лиги чемпионов в Киеве
Украинский боксер Александр Усик сфотографировался с топ-менеджерами "Барселоны" во время матча испанцев с "Динамо" в Лиге чемпионов в Киеве
Фото обнародовано промоутерской компанией K2 Promotions в Instagram.
Александр Усик посетил матч "Динамо" против "Барселоны" на "Олимпийском", в котором киевляне проиграли каталонцам 0:1.
Чемпион мира в тяжелом весе оказался во время игры в центре внимания. В частности, с ним в VIP-ложе сфотографировались президент "Барселоны" Жоан Лапорта и вице-президент испанского клуба Рафаэль Юсте, который на снимке в шутку поднес кулак к челюсти боксера и "нокаутировал" его.
Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило "Барселоне".
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне в домашней игре с "Барселоной" заслуживали как минимум ничью.
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