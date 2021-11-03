Усика "нокаутировали" на матче Лиги чемпионов в Киеве

Фото обнародовано промоутерской компанией K2 Promotions в Instagram.

Александр Усик посетил матч "Динамо" против "Барселоны" на "Олимпийском", в котором киевляне проиграли каталонцам 0:1.

Чемпион мира в тяжелом весе оказался во время игры в центре внимания. В частности, с ним в VIP-ложе сфотографировались президент "Барселоны" Жоан Лапорта и вице-президент испанского клуба Рафаэль Юсте, который на снимке в шутку поднес кулак к челюсти боксера и "нокаутировал" его.

Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило "Барселоне".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне в домашней игре с "Барселоной" заслуживали как минимум ничью.

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