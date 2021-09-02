Усика и Уайлдера списали со счетов: Фьюри заявил о намерении драться с Джошуа в декабре
Британский боксер Тайсон Фьюри планирует провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Джошуа уже в декабре
Об этом сообщает GiveMeSport .
По словам отца и тренера боксера Джона Фьюри, британец без проблем победит американца Деонтея Уайлдера в октябре и сразу начнет готовиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира.
"Я вижу настрой Тайсона. Он готов разобраться с Уайлдером за четыре раунда. Потом можно будет несколько недель отдохнуть и начать готовиться к бою с Джошуа. Тайсон хочет получить бой с Джошуа в декабре. Мы хотим провести бой в 2021 году, так как со стороны Уайлдера нет никакой угрозы. В последнем бою Тайсон побил его, как куклу ", - сказал Джон Фьюри.
Тайсон Фьюри будет защищать титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против Деонтея Уайлдера 9 октября в Лас-Вегасе (США). Джошуа, владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), 25 сентября в Лондоне (Великобритания) встретится с украинцем Александром Усиком.
- Напомним, 1 сентября бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер способен нокаутировать британца Энтони Джошуа .
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