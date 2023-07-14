Усик заявил, что в будущем пойдет в президенты

Об этом Усик сказал в эфире ютуб-канала Seconds Out, пишет "Трибуна".

Александр Усик рассказал, что будет делать, когда история с Тайсоном Фьюри закончится.

"Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Зеленскому нужно волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", - сказал Усик.

Следующий бой Усика

Александр Усик проведет бой против британца Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, вмещающей 45 тыс. зрителей.

Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

В четверг, 13 июля, украинский боксер Александр Усик во второй раз встретился с британским боксером Даниэлем Дюбуа перед поединком за звание чемпиона мира.

Во время второй дуэли взглядов в Лондоне Усик заставил Дюбуа отвлечь глаза первым и снова одержал победу в традиционной процедуре. Впервые он, таким образом, "преодолел" британца 10 июля в Варшаве.

Как Усик и Дюбуа провели предварительные бои

Александр Усик провел предварительное сражение 20 августа 2022 года и победил в реванше единогласным решением судей Энтони Джошуа. Украинец также боксировал с британцем в сентябре 2021 и отобрал у него в Лондоне чемпионские титулы.

Даниэль Дюбуа 12 июня 2022 года нокаутировал Тревора Брайана из США и отобрал у него титул "регулярного" чемпиона мира WBA. В декабре прошлого года он победил техническим нокаутом Кевина Лерену из ЮАР и защитил пояс.