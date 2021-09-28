Усик заявил, что повезет чемпионские пояса в оккупированный Крым
Украинский боксер Александр Усик намерен после победы над Джошуа посетить оккупированный Россией Крым
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
По словам Александра Усика, он хочет привезти чемпионские пояса в Симферополь, в зал, где начинал заниматься боксом и показать их своему первому тренеру Сергею Лапину.
"Пояса надо дождаться, чтобы ехать домой. Конечно, я хочу увидеть тренера, кумовьев, сестру. Зайти в свой зал родной, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял в свою секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться и боксировать, рассуждать и прощать, перед тем, как бить. Сделал сиз мальчишки мужчину", - сказал Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 9 октября будет защищать титул WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против Деонтея Уайлдера.
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
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