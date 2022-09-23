Усик заявил, что поддерживал воинов АТО в 2014-2015 годах
Украинский боксер Александр Усик признался, что в 2014-2015 годах активно помогал воинам АТО
Об этом сообщает USYK17 .
"Поддержка ребят. Я это делал в 2014 и 2015 годах. Сейчас не вижу никаких запретов это делать. Почему я об этом не говорил? А зачем мне? Я и сейчас, а, чёрт, сказал. Поеду. Зачем мне нужно об этом говорить ", – сказал Александр Усик.
Украинец 20 августа в Джидде победил Энтони Джошуа в реванше по очкам и защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 29 августа боксер Александр Усик вернулся в Украину после победы над британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.
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