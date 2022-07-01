Усик заявил, что готов убить российского солдата

Об этом сообщает The Guardian .

Я боялся каждый день, когда был в терробороне. Я молился и просил: Господи, пожалуйста, не дай никому попытаться убить меня. Не дай никому стрелять в меня. И пожалуйста, не заставляй меня стрелять в другого человека". Но если бы я почувствовал опасность, угрозу своей жизни или моей семье, то убил бы российского солдата", - рассказал Александр Усик.

Украинский боксер также заверил, что после поединка с Джошуа вернется в Украину.

"Я хочу жить в Украине, сразу после боя с Джошуа вернусь домой. Никто не позволит мне отправиться на фронт, однако многие мои близкие друзья воюют на передовой. Я поддерживаю их и, благодаря поединку с Джошуа, хочу привнести немного радости в их дело. Я не верю в то, что говорят россияне, потому что они не показывают правду в своей стране.Они не показывают, как бомбы прилетают в дома мирных жителей и больницы. Несколько дней назад в Киеве бомба попала в дом, где жили мирные люди. Несколько дней назад ракета попала в торговый центр в Кременчуге, где находились обычные люди", – сказал Усик.

Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

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