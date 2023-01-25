Усик заявил, что готов сразиться с Фьюри без призовых

Об этом Усик написал в твиттере.

"Фьюри, ты говоришь о величии в боксе. В то же время ты говоришь: "Дайте мне много денег". Величие в боксе не определяется деньгами, величие приходит с победного пути. Ты говоришь, что я избегаю тебя. Хотя на самом деле я никогда не избегал. Я готов боксировать с тобой даже без призовых", - говорится в твите.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

20 января сопромоутер британца Боб Арум выразил убеждение, что бой между Усиком и Фьюри состоится не позже апреля 2023 года.

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