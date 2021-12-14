Усик заявил, что ему предлагали деньги за "сдачу" чемпионского боя

Об этом Усик заявил в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy .

Украинский боксер подтвердил, что перед финалом любительского чемпионата мира-2011 в Баку получил предложение "сдать" бой азербайджанцу Теймуру Мамедову.

"Да, мне предложили 300 тыс. евро. Наверное, это были местные ребята. Ко мне пришел мужчина и сказал, что предлагают именно такую сумму. Я не согласился. Мобилизировало ли меня это перед финалом? Я думал, что теперь 300 тыс. евро можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена среди зрителей – президент Азербайджана. Я вышел на ринг с мнением, что надо очень сильно бить. Слава Богу, им не удалось", - сказал Усик, победивший Мамедова и получил золотую награду.

Напомним, 12 декабря Александр Усик встретился с Тайсоном Фьюри во время боя Василия Ломаченко в Нью-Йорке.

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