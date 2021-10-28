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Главная Спорт Усик заявил, что ему интересен бой за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри

Усик заявил, что ему интересен бой за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри

28 октября, 2021 четверг
10:01
Спорт

Украинский боксер Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри

Об этом он заявил в интервью Daily Mail .

По словам Усика, его бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе был бы интересен всем поклонникам бокса.

"Поединок с Фьюри был бы очень интересным. Я смотрел на его бой с Уайлдером, но не слишком много думал о нем. Они просто хотели умертвить друг друга", – сказал Усик.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер
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