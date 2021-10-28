Усик заявил, что ему интересен бой за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри

Об этом он заявил в интервью Daily Mail .

По словам Усика, его бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе был бы интересен всем поклонникам бокса.

"Поединок с Фьюри был бы очень интересным. Я смотрел на его бой с Уайлдером, но не слишком много думал о нем. Они просто хотели умертвить друг друга", – сказал Усик.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Вайлдером будет иметь 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

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