Усик заверил, что избежит ошибки, которая погубила Руиса в реванше с Джошуа

Об этом Усик рассказал в интервью Daily Mail .

По его словам, он не собирается праздновать победу над Джошуа, как это в 2019 году делал Руис, забросивший тренировку и растерявший перед реваншем форму.

"Не намерен праздновать победу над Джошуа так, как это делал Энди Руис. Даже сейчас за обеденным столом пока все наслаждаются вином, я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды", – сказал Усик.

Он добавил, что в Лондоне отпраздновал победу над Джошуа вкусной едой.

"После победы вернулись в гостиницу. Мне заказали вкусную еду. Остался в номере, попытался заснуть, но так и пролежал без сна в постели до утра. Что ел? Куриный суп и гречку с грибами", - рассказал Усик.

Летом 2019 года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы, однако уступил британцу в реванше.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).