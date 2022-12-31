Усик записал новогоднее поздравление для украинцев. Говорит, что в Крыму и ждет ВСУ

Видео Усик выложил в инстаграмме.

"Хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать всем единого – того, что я хочу, что хотим все мы, украинцы. Мы хотим победы, мы хотим мира, мы хотим тишины в наших домах. Мы хотим, чтобы каждый украинец, уехавший через войну, вернулся… Да, я снова на море… Мы на берегу Черного моря, в Евпатории… И мы ждем ВСУ… Всех с Новым годом, всех поздравляю, счастья-радости желаю… Сила имеет цвет – и это желто-голубой цвет. Вся команда со мной. Евпатория, улыбайся, мы здесь", – сказал Усик в ролике.

На самом деле, сейчас Александр Усик находится в турецкой Анталье, где готовится к бою с британцем Тайсоном Фьюри.

24 декабря Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в начале 2023 года.

WBA и IBF разрешили украинскому боксеру Александру Усику провести бой против британца Тайсона Фьюри перед обязательной защитой титулов.

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