Об этом сообщает Independent .

Усик объяснил, как изменилось его мировоззрение после начала войны в Украине.

"Мне понадобился один день войны, чтобы полностью осознать, что все, что у меня есть, все, чего я достиг, все мои титулы я могу потерять всего за одну секунду", – сказал украинский боксер Александр Усик.

В разговоре с The Guardian Усик рассказал, что дети спрашивают его: "Почему нас хотят убить?"

"Сейчас у меня традиционная прическа украинских казаков. Иногда я заставляю себя улыбаться. Иногда я заставляю себя петь. Я даже не могу это объяснить. Мои дети спрашивают: "Папа, почему они хотят убить нас?" Я не знаю, что им ответить" , – сказал Усик.

Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

1 июля украинский боксер Александр Усик заверил, что готов убить российского солдата , если будет чувствовать опасность.

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