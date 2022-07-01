Усик: За 1 день войны я осознал, что могу все потерять за 1 секунду
Украинский боксер Александр Усик признался, что за один день войны понял, что все может потерять
Об этом сообщает Independent .
Усик объяснил, как изменилось его мировоззрение после начала войны в Украине.
"Мне понадобился один день войны, чтобы полностью осознать, что все, что у меня есть, все, чего я достиг, все мои титулы я могу потерять всего за одну секунду", – сказал украинский боксер Александр Усик.
В разговоре с The Guardian Усик рассказал, что дети спрашивают его: "Почему нас хотят убить?"
"Сейчас у меня традиционная прическа украинских казаков. Иногда я заставляю себя улыбаться. Иногда я заставляю себя петь. Я даже не могу это объяснить. Мои дети спрашивают: "Папа, почему они хотят убить нас?" Я не знаю, что им ответить" , – сказал Усик.
Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
- 1 июля украинский боксер Александр Усик заверил, что готов убить российского солдата , если будет чувствовать опасность.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное