Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь
Украинский боксер Александр Усик уверен, что ВСУ смогут деоккупировать Крым
Об этом Усик сказал в интервью для Koloseum,
"Я думаю, что вернусь. Я не думаю, я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь. Когда закончится война? Если бы я знал, как и когда, то сказал бы. Трудно сказать. Я не знаю просто", - сказал Александр Усик.
- 2 июня Александр Усик заявил, что у него сохраняются близкие дружеские отношения с Василием Ломаченко и назвал его братом.
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