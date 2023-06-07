Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь

Об этом Усик сказал в интервью для Koloseum,

"Я думаю, что вернусь. Я не думаю, я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь. Когда закончится война? Если бы я знал, как и когда, то сказал бы. Трудно сказать. Я не знаю просто", - сказал Александр Усик.